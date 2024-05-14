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05:42, 14 мая 2024Россия

Под Волгоградом вагоны грузового поезда сошли с рельсов

РЖД: вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Сход вагонов грузового поезда произошел на станции Котлубань в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

Указывается, что происшествие случилось в результате «постороннего вмешательства». Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Движение железнодорожного транспорта на месте инцидента было временно остановлено, из-за чего пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.

Ранее движение поездов было приостановлено из-за обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Подчеркивается, что поездов в момент падения моста в этом месте не было. Панинский мост, являвшийся путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля.

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      Маргарита Пименова
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