Движение поездов приостановлено из-за обрушения моста в Смоленской области

МЖД: движение поездов приостановлено из-за обрушения моста в Вязьме

Движение поездов приостановлено из-за обрушения моста в Вязьме Смоленской области, сообщила Московская железная дорога.

Уточняется, что движение приостановлено в районе станции Вязьма на перегоне Вязьма — Семлево. Подчеркивается, что поездов в момент падения моста в этом месте не было.

«На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб», — добавили в МЖД.

Панинский мост, являвшийся путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля. В этот момент по нему ехали несколько машин. На данный момент известно о шести пострадавших, одна из них, женщина, не выжила.

«112» сообщает, что местные жители ранее неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать путепровод, построенный в 1980 году.