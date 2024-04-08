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18:00, 8 апреля 2024Россия

Названо число пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

Шесть человек пострадали при обрушении моста в Смоленской области

Шесть человек пострадали при обрушении моста в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в Вяземской центральной районной больнице.

Мост с проезжавшими по нему машинами рухнул 8 апреля.

Четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двоим, в том числе ребенку, требуется амбулаторное лечение. В региональном главке МЧС России уточнили, что находившуюся в одном из автомобилей женщину спасти не удалось.

1 апреля в Подмосковной Истре рухнул автомобильный мост через реку Молодильную. Причиной случившегося стал весенний паводок, подмывший опорные конструкции.

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      Алан Босиков
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