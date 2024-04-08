Мост с машинами рухнул в Смоленской области

В Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост с машинами

В городе Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост с машинами. О происшествии в российском регионе сообщает Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть кадрах можно увидеть практически полностью разрушенную постройку. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Отмечается, что мост соединял центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный.

В Вяземской центральной районной больнице сообщили, что при обрушении Панинского моста пострадали шесть человек. По данным МЧС, находившуюся в одном из автомобилей женщину спасти не удалось.