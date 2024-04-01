Автомобильный мост рухнул под Москвой

В подмосковной Истре из-за паводка обрушился автомобильный мост

В подмосковном городе Истра рухнул автомобильный мост. Причиной обрушения переправы стал паводок, сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС России.

Речь идет об автомобильном мосте через реку Молодильная в деревне Троица. Об инциденте стало известно в 13:30 по московскому времени. На фото с места происшествия видно, что часть конструкции провалилась, из-за чего на мосту образовалась яма и множество трещин. Однако в результате инцидента никто не пострадал, отметили в МЧС.

Сейчас переправа перекрыта, сообщила глава Истры Татьяна Витушева в своем Telegram. При этом ранее мост не считался аварийным, уточнила она. Предварительной причиной случившегося считают поднявшийся уровень воды и размытие грунта.

Ранее в США обрушился огромный автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. В него врезалось огромное судно, которое перевозило грузы в Шри-Ланку.

