Экс-возлюбленная Бориса Березовского в откровенном корсете сходила на вечеринку Мадонны

Экс-возлюбленная Березовского Коновалова в откровенном образе сходила на вечеринку Мадонны

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» Дарья Коновалова в откровенном образе сходила на вечеринку в Нью-Йорке. Снимками и видео она поделилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя экс-возлюбленная Бориса Березовского пришла на презентацию нового альбома певицы Мадонны Confessions II. Знаменитость вышла в свет в корсете с глубоким декольте и ультракоротких белых шортах. При этом волосы модель собрала в гладкую прическу и выбрала нюдовый макияж.

Ранее в июне в сети возмутились голыми фото Дарьи Коноваловой. Поклонники обратили внимание на один из снимков, на котором модель была запечатлена со свечой с Девой Марией.

Коновалова была помолвлена с Березовским в 2009 году. После смерти бизнесмена у нее завязался роман с сыном основателя сети ресторанов «Якитория» Шейхаметовым, в отношениях с которым она родила двух дочерей.