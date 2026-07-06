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23:42, 6 июля 2026Ценности

В сети возмутились голыми фото бывшей возлюбленной Бориса Березовского

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dariakonovalova

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» Дарья Коновалова возмутила подписчиков откровенной фотосессией. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя экс-возлюбленная Бориса Березовского позировала голой в номере отеля в Брюсселе. «Огненный кролик», — подписала она публикацию.

Поклонники обратили внимание на один из снимков, на котором модель была запечатлена со свечой с Девой Марией. «Как можно было поставить икону между ног?», «Отписка», «Сначала подумала вау, потом увидела икону, это полный ужас», «Религиозные символы в такой съемке — это плохо», — возмущались фанаты.

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Позже манекенщица удалила упомянутое фото и призналась, что свеча оказалась там случайно. «К сожалению, мне ее поставила фотограф, что было абсолютно лишним. Идея съемки ничего общего ни с каким религиозным смыслом не имеет», — пояснила она.

В мае Коновалова восхитила подписчиков откровенными фото. Манекенщица снялась на лестнице в прозрачном платье нюдового оттенка и остроносых туфлях на шпильке.

Коновалова была помолвлена с Березовским в 2009 году. После смерти бизнесмена у нее завязался роман с сыном основателя сети ресторанов «Якитория» Шейхаметовым, в отношениях с которым она родила двух дочерей.

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