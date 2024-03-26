В США обрушился имеющий важное значение для страны мост. Что известно о катастрофе?

В американском Балтиморе обрушился огромный мост, есть много пострадавших

В американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Это случилось после столкновения грузового судна с одной из опор огромного сооружения.

Инцидент произошел примерно в 01:30 по местному времени (08:30 по Москве). Столкнувшийся с опорной балкой контейнеровоз Dali шел под флагом Сингапура из Балтимора в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Это судно длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн.

Фото: Steve Ruark / AP

После столкновения контейнеровоз загорелся и затонул, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей, которые работали на переправе — сейчас они числятся пропавшими без вести.

Общее число пострадавших пока не известно, но власти Балтимора предполагают, что таковых будет много — мост является частью важной транзитной магистрали, кроме машин на нем могли быть и пешеходы.

По мосту возили опасные грузы

Четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (автора стихов к гимну США) построили в 1977 году, а его пролет оставался одной из самых крупных ферменных конструкций в мире. Сооружение длиной почти 2,7 километра было частью Мэрилендского маршрута 695 — кольцевой дороги вокруг Балтимора. Ежегодно по мосту проезжали 11,5 миллиона автомобилей — в том числе с опасными грузами.

11,5 млн машин ежегодно пропускал мост имени Фрэнсиса Скотта Ки

По данным CNN, порт Балтимора, который обслуживал мост, обработал более 52 миллионов тонн международных грузов на сумму более 80 миллиардов долларов — это девятый по величине показатель среди портов США. Порт обеспечивает 15,33 тысячи рабочих мест, а также 139,18 тысячи связанных с ним рабочих мест в Мэриленде.

После обрушения моста объявлен режим ЧС

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур из-за обрушения моста объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он добавил, что будет поддерживать тесный контакт с федеральными, государственными и местными организациями, которые проводят спасательные работы.

Сейчас автомобильный мост закрыт для движения. «Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — сообщили в транспортном управлении штата.

В газете Independent утверждают, что большая часть конструкции ушла под воду. В экстренных службах рассказали, что с моста свисает груз, поэтому аварийно-спасательные службы действуют аккуратно.

Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters

Вокруг контейнеровоза обнаружили большой разлив дизельного топлива, а внутри судна до сих пор могут оставаться члены экипажа.

По последним данным, двух человек удалось спасти из воды — один из них не пострадал, а второго в тяжелом состоянии доставили в травматологическое отделение. Точное число жертв до сих пор неизвестно, но шансы выжить у попавших в воду людей невелики — температура в реке Патапско ночью была около восьми градусов Цельсия.