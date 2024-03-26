В США обрушился имеющий важное значение для страны мост. Что известно о катастрофе?
В американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Это случилось после столкновения грузового судна с одной из опор огромного сооружения.
Инцидент произошел примерно в 01:30 по местному времени (08:30 по Москве). Столкнувшийся с опорной балкой контейнеровоз Dali шел под флагом Сингапура из Балтимора в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Это судно длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн.
После столкновения контейнеровоз загорелся и затонул, а несколько центральных пролетов стального моста упали в воду. В момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей, которые работали на переправе — сейчас они числятся пропавшими без вести.
Общее число пострадавших пока не известно, но власти Балтимора предполагают, что таковых будет много — мост является частью важной транзитной магистрали, кроме машин на нем могли быть и пешеходы.
По мосту возили опасные грузы
Четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (автора стихов к гимну США) построили в 1977 году, а его пролет оставался одной из самых крупных ферменных конструкций в мире. Сооружение длиной почти 2,7 километра было частью Мэрилендского маршрута 695 — кольцевой дороги вокруг Балтимора. Ежегодно по мосту проезжали 11,5 миллиона автомобилей — в том числе с опасными грузами.
ежегодно пропускал мост имени Фрэнсиса Скотта Ки
По данным CNN, порт Балтимора, который обслуживал мост, обработал более 52 миллионов тонн международных грузов на сумму более 80 миллиардов долларов — это девятый по величине показатель среди портов США. Порт обеспечивает 15,33 тысячи рабочих мест, а также 139,18 тысячи связанных с ним рабочих мест в Мэриленде.
После обрушения моста объявлен режим ЧС
Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур из-за обрушения моста объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он добавил, что будет поддерживать тесный контакт с федеральными, государственными и местными организациями, которые проводят спасательные работы.
Сейчас автомобильный мост закрыт для движения. «Все полосы движения в настоящее время закрыты, а движение транспорта осуществляется в объезд через портовый туннель или через город», — сообщили в транспортном управлении штата.
В газете Independent утверждают, что большая часть конструкции ушла под воду. В экстренных службах рассказали, что с моста свисает груз, поэтому аварийно-спасательные службы действуют аккуратно.
Вокруг контейнеровоза обнаружили большой разлив дизельного топлива, а внутри судна до сих пор могут оставаться члены экипажа.
По последним данным, двух человек удалось спасти из воды — один из них не пострадал, а второго в тяжелом состоянии доставили в травматологическое отделение. Точное число жертв до сих пор неизвестно, но шансы выжить у попавших в воду людей невелики — температура в реке Патапско ночью была около восьми градусов Цельсия.