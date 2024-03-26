Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:31, 26 марта 2024Среда обитания

При обрушении гигантского моста в США пострадало множество человек

CBS: власти Балтимора заявили, что при обрушении моста в США пострадали люди

Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters

Власти американского города Балтимора назвали обрушение автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта «происшествием с большим количеством пострадавших». Об этом сообщает телеканал CBS.

«Было объявлено происшествие с большим количеством пострадавших», — говорится на сайте телеканала. Известно, что из-за ЧП движение по мосту перекрыли в обе стороны. По информации радиостанции WTOP, в реку Патапско также упали несколько машин, которые в момент инцидента ехали по нему. Точное число пострадавших на данный момент остается неизвестным.

Ранее в этот же день стало известно, что огромный автомобильный мост в штате Мэриленд обрушился после столкновения с грузовым судном под флагом Сингапура. Несколько центральных пролетов четырехполосной переправы длиной 2,7 километра, выполненной из стали, упали после того, как судно врезалось в опорную балку.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      Microsoft на 30 лет забыла обновить функцию Windows

      Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

      В Финляндии вновь назвали Россию главной угрозой безопасности

      Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

      Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200

      Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

      Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

      Готовивший теракт в Самарской области россиянин планировал уехать на Украину

      Россиянкам назвали самые модные оттенки блонда при окрашивании волос весной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше