При обрушении гигантского моста в США пострадало множество человек

CBS: власти Балтимора заявили, что при обрушении моста в США пострадали люди

Власти американского города Балтимора назвали обрушение автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта «происшествием с большим количеством пострадавших». Об этом сообщает телеканал CBS.

«Было объявлено происшествие с большим количеством пострадавших», — говорится на сайте телеканала. Известно, что из-за ЧП движение по мосту перекрыли в обе стороны. По информации радиостанции WTOP, в реку Патапско также упали несколько машин, которые в момент инцидента ехали по нему. Точное число пострадавших на данный момент остается неизвестным.

Ранее в этот же день стало известно, что огромный автомобильный мост в штате Мэриленд обрушился после столкновения с грузовым судном под флагом Сингапура. Несколько центральных пролетов четырехполосной переправы длиной 2,7 километра, выполненной из стали, упали после того, как судно врезалось в опорную балку.