Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:43, 26 марта 2024Среда обитания

В США рухнул огромный мост

В штате Мэриленд мост обрушился после столкновения с судном

В американском штате Мэриленд после столкновения с судном обрушился огромный мост Фрэнсиса Скотта Ки, сообщает Daily Mail.

Несколько центральных пролетов выполненного из стали четырехполосного моста длиной 2,7 километра упали после того, как грузовое судно врезалось в опорную балку.

Факт крушения подтвердили Береговая охрана США и Транспортное управление Мэриленда. Отмечается, что во время инцидента на мосту было автомобильное движение. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

Мост через реку Патапско служит связующим звеном порта Балтимор и автомагистрали Interstate-695.

Ранее из-за автомобиля с химикатами обрушился мост в Нижегородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

      В США рухнул огромный мост

      Гражданина Грузии заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

      Названы способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал

      На Украине проговорились о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

      Раскрыты подробности iOS 18

      Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о выкидыше

      В WhatsApp появилась новая функция

      Россиянам пообещали «пугающий» апрель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше