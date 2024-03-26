В США рухнул огромный мост

В штате Мэриленд мост обрушился после столкновения с судном

В американском штате Мэриленд после столкновения с судном обрушился огромный мост Фрэнсиса Скотта Ки, сообщает Daily Mail.

Несколько центральных пролетов выполненного из стали четырехполосного моста длиной 2,7 километра упали после того, как грузовое судно врезалось в опорную балку.

Факт крушения подтвердили Береговая охрана США и Транспортное управление Мэриленда. Отмечается, что во время инцидента на мосту было автомобильное движение. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

Мост через реку Патапско служит связующим звеном порта Балтимор и автомагистрали Interstate-695.

Ранее из-за автомобиля с химикатами обрушился мост в Нижегородской области.