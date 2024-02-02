В России пешеходный мост обрушился и раздавил инкассаторскую машину

В Нижегородской области пешеходный мост обрушился на инкассаторскую машину

В Нижегородской области пешеходный мост обрушился из-за фуры с цистерной химикатов. Конструкция раздавила инкассаторскую машину, пишет Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло возле поселка Нижегородский на трассе Нижний Новгород — Саратов. Грузовой автомобиль вез цистерну с химикатами. Сам автомобиль смог проехать под пешеходным мостом, однако габариты груза оказались больше.

В результате столкновения конструкция обрушилась и раздавила инкассаторскую машину. Двое инкассаторов, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

1 февраля сообщалось, что в Свердловской области автотрассу Екатеринбург — Тюмень перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП. Авария произошла в районе населенного пункта Богданович.