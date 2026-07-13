Генерал-майор допустил использование метеозондов для смертельной атаки ВСУ под Москвой

Генерал-майор Попов: ВСУ могли использовать метеозонды для атаки на Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для атаки на Подмосковье, приведшей к смерти троих человек, метеозонды. Вероятность этого допустил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.

По его словам, зафиксированы случаи, когда небольшие дроны доставлялись при помощи воздушных шаров и метеозондов даже в условиях непогоды. «Они поднимаются на большую высоту и летят по потоку, потом в каком-то месте противник принимает решение отцепить его. Они отслеживают полет через GPS или по камерам. И там уже дрон летит и наносит удар», — пояснил офицер.

Он подчеркнул, что шары и метеозонды с беспилотниками сложно заметить в воздухе, так как локаторы их практически не видят.

Ранее власти сообщили, что в поселке Пионерский в подмосковной Истре разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения. Пострадали трое жителей муниципального округа, еще троих не спасли. Кроме того, сообщалось о двоих пострадавших в Солнечногорске. Также зафиксированы повреждения многоквартирного дома в Можайске.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, на столицу летело более трехсот беспилотников.