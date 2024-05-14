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08:14, 14 мая 2024Россия

Опубликовано видео с места схода вагонов в Волгоградской области

Появилось видео с места схода вагонов под Волгоградом

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В сети появились кадры с места схода вагонов в Волгоградской области. Снятый одним из пассажиров проезжавшего поезда ролик опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах видно около десятка опрокинувшихся вагонов, некоторые из которых развернуты поперек железнодорожного полотна. На некоторых из них видны следы горения.

Вагоны сошли с рельсов 14 мая на станции Котлубань. В РЖК сообщили, что это произошло вследствие «постороннего вмешательства».

По данным Telegram-канала Baza, причиной схода вагонов стала атака беспилотника. В МЧС России сообщили, что на месте ЧП произошел пожар – горела цистерна с горючим.

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      Алан Босиков
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