Названа причина схода грузового поезда в Волгоградской области

Baza: сход грузового поезда под Волгоградом произошел в результате атаки БПЛА

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области в результате атаки беспилотника. Причину произошедшего раскрыл Telegram-канал Baza.

По его данным, после удара дрона вспыхнули два вагона с топливом. Предварительно, одна цистерна взорвалась, топливо разлилось и загорелась трава. Пожар удалось локализовать, однако полностью его не потушили.

Также уточняется, что с рельсов сошли девять вагонов.

О происшествии стало известно утром 14 мая. Инцидент произошел на станции Котлубань. По предварительным данным, никто не пострадал.