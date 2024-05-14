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06:37, 14 мая 2024Россия

Названа причина схода грузового поезда в Волгоградской области

Baza: сход грузового поезда под Волгоградом произошел в результате атаки БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области в результате атаки беспилотника. Причину произошедшего раскрыл Telegram-канал Baza.

По его данным, после удара дрона вспыхнули два вагона с топливом. Предварительно, одна цистерна взорвалась, топливо разлилось и загорелась трава. Пожар удалось локализовать, однако полностью его не потушили.

Также уточняется, что с рельсов сошли девять вагонов.

О происшествии стало известно утром 14 мая. Инцидент произошел на станции Котлубань. По предварительным данным, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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