МЧС раскрыло подробности сходе с рельсов грузовых вагонов под Волгоградом

МЧС: под Волгоградом, где сошли с рельсов вагоны, горела цистерна с дизелем

На станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

Там уточнили, что пожарные уже ликвдировали возгорание в поселке Самофаловка — на этом им потребовалось менее двух часов. Никто не пострадал, причину пожара устанавливают.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов утром во вторник, 14 мая. Как уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги, происшествие случилось в результате «постороннего вмешательства». Движение железнодорожного транспорта на месте инцидента было временно остановлено, из-за чего пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.

По неофициальным данным, причиной ЧП стала атака беспилотника. После удара дрона вспыхнули два вагона с топливом. Предварительно, одна цистерна взорвалась, топливо разлилось и загорелась трава.