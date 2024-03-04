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17:03, 4 марта 2024Россия

Опору железнодорожного моста подорвали под Самарой. Глава региона назвал это попыткой теракта

Под Самарой подорвали опору железнодорожного моста, Киев взял ответственность

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области в понедельник, 4 марта. Взрыв произошел на перегоне Звезда — Чапаевск около 6:15 утра по местному времени (5:15 по московскому). Движение поездов по мосту было приостановлено, в регионе объявили план «Загорск» — особый режим работы полиции в экстренных ситуациях. Диверсантов разыскивают.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв на железнодорожном мосту могли устроить для того, чтобы нарушить логистику местных стратегических предприятий. Предположительно, это касается Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, а также химических заводов, которые расположены около Чапаевска.

Произошедшее назвали попыткой теракта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал произошедшее попыткой теракта. Он подчеркнул, что в регионе уже не в первый раз предотвращают попытки осуществить террористический акт, избежать неблагоприятных последствий удается благодаря слаженной работе властей.

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Азаров отметил, что после сообщений о диверсии он находится на непрерывной связи с полицейскими. Кроме того, он обсудил ситуацию с руководством Куйбышевской железной дороги.

Позже недалеко были найдены еще несколько СВУ

В результате диверсии повреждения получили только металлоконструкции моста, опоры остались целы. Известно также, что никто не пострадал, мощность устройства была слишком мала, чтобы повредить опорные элементы моста.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Под железнодорожным полотном позже обнаружили еще два самодельных взрывных устройства (СВУ). Первое находилось в поселке Безенчук на том же пути, где мост через реку Чапаевка. Второе было заложено в поселке Нагорный, который находится на другой линии рельсов. Известно, что оба СВУ не сдетонировали. На место оправили спецслужбы.

ГУР Украины взяло ответственность за взрыв на себя

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв моста. По их данным, мост был выбран в качестве цели потому, что через него якобы перевозят грузы военного назначения. В частности, речь шла об инженерных боеприпасах.

Кроме того, в ГУР утверждают, что, учитывая характер повреждений железнодорожного моста, использовать его в ближайшие несколько недель будет невозможно.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка: какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет. Спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность», — прокомментировал случившееся депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В результате подрыва был нарушен график движения поездов

В РЖД сообщили об изменении графика движения поездов в связи с подрывом моста.

Известно, что несколько пассажирских поездов проследуют по новым маршрутам на время обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск. Так, поезд №10 МоскваСамара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в точку назначения с задержкой на 1 час 47 минут. По данным источника, этим же маршрутом пройдут поезда №110 Пенза — Самара, №14 Москва — Челябинск, №131 Орск — Москва и №124 БелгородНовосибирск.

Кроме того, поезда №50 Москва — Самара, №32 Москва — Орск и №132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель. Пассажиров пригородного поезда №7574 Сызрань — Мирная отправят в пункт назначения автобусами.

В РЖД также отметили, что пассажирам поездов дальнего следования, которые задерживаются более чем на четыре часа, выдадут питание.

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      Анастасия Алимпиева
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