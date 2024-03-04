Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 4 марта 2024Силовые структуры

В Самарской области под железнодорожным полотном нашли еще два СВУ

Под железнодорожным полотном в Самарской области нашли еще два СВУ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Самарской области под железнодорожным полотном нашли еще два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первое находилось в поселке Безенчук на том же пути, где и мост через реку Чапаевка. Второе СВУ было заложено в поселке Нагорный — на другой линии рельсов. Отмечается, что они не сдетонировали. Сейчас там работают спецслужбы.

О диверсии на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка стало известно 4 марта. По некоторым данным, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 06:15 по местному времени (05:15 мск). Движение поездов по мосту было временно приостановлено, а на место были вызваны оперативные службы.

Позже сообщалось, что взрыв могли устроить, чтобы нарушить логистику местных стратегических предприятий: Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, а также химических заводов, которые расположены около Чапаевска.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о ВС России

      Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

      В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше