В Самарской области под железнодорожным полотном нашли еще два СВУ

Под железнодорожным полотном в Самарской области нашли еще два СВУ

В Самарской области под железнодорожным полотном нашли еще два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первое находилось в поселке Безенчук на том же пути, где и мост через реку Чапаевка. Второе СВУ было заложено в поселке Нагорный — на другой линии рельсов. Отмечается, что они не сдетонировали. Сейчас там работают спецслужбы.

О диверсии на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка стало известно 4 марта. По некоторым данным, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 06:15 по местному времени (05:15 мск). Движение поездов по мосту было временно приостановлено, а на место были вызваны оперативные службы.

Позже сообщалось, что взрыв могли устроить, чтобы нарушить логистику местных стратегических предприятий: Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, а также химических заводов, которые расположены около Чапаевска.