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14:42, 4 марта 2024Путешествия

График движения поездов после взрыва на мосту под Самарой был изменен

В РЖД изменили график движения поездов после взрыва на мосту под Самарой

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В РЖД заявили об изменении графика движения поездов после взрыва на мосту под Самарой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что несколько пассажирских поездов проследуют по новым маршрутам на время обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск. Так, поезд № 10 Москва — Самара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в точку назначения с задержкой на 1 час 47 минут. По данным источника, этим же маршрутом пройдут поезда № 110 Пенза — Самара, № 14 Москва — Челябинск, № 131 Орск — Москва и № 124 БелгородНовосибирск.

Кроме того, согласно новому графику, поезда № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск и № 132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель. Пассажиров пригородного поезда № 7574 Сызрань — Мирная отправят в пункт назначения автобусами.

В РЖД также отметили, что пассажирам поездов дальнего следования, которые задерживаются более чем на четыре часа, выдадут питание. В ведомстве добавили, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что пять поездов задерживаются из-за взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал происшествие попыткой теракта.

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      Алина Черненко
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