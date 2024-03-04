Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 4 марта 2024Россия

Губернатор прокомментировал диверсию на железнодорожном мосту под Самарой

В Самаре назвали попыткой теракта происшествие на железнодорожном мосту

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал происшествие на железнодорожном мосту в Чапаевске попыткой теракта. Слова главы региона приводит официальный Telegram-канал Самарской области.

Азаров отметил, что в регионе не в первый раз предотвращают попытку осуществить теракт. Избегать неблагоприятных последствий удается благодаря слаженной работе властей, отметил он.

Глава региона добавил, что после сообщений о диверсии он находится на постоянной связи с правоохранительными органами. Также он обсудил ситуацию с руководством Куйбышевской железной дороги.

О диверсии на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка стало известно ранее 4 марта. По некоторым данным, злоумышленники устроили взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск около 06:15 по местному времени (05:15 мск). Движение поездов по мосту было временно приостановлено, а на место были вызваны оперативные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Боец «Алании» рассказал об использовании новых БПЛА

      ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

      Звезда «Реальных пацанов» порассуждал о поведении звезды «Слова пацана»

      В Британии назвали главную стратегическую цель Украины

      Завербованный ЦРУ шпион оказался главой российского направления разведки Испании

      ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше