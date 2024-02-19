Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали
Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракт, который готовился по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) против политика в Запорожской области, имя которого не называется. Для этих целей был завербован россиянин Виталий Дятленко. Он должен был совершить теракт в преддверии выборов.
Стало известно, что спецслужбы Украины снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Диверсия должна была произойти с применением самодельного взрывного устройства.
Завербованный россиянин прикинулся инвалидом с тростью
Дятленко прикинулся инвалидом. Под видом беспомощного человека он притворился, что теряет равновесие и падает на асфальт. Оказавшись в положении лежа, он быстро достал взрывное устройство и заложил его под припаркованный автомобиль. Ситуация попала на видео, которое показала ФСБ.
На кадрах видно, как, быстро закончив с закладом бомбы, россиянин встает, отряхивает колени, подбирает трость и уходит. На опубликованном видео силовики также показали найденные в доме Дятленко боевой пистолет Макарова, патроны и детонатор.
При задержании преступник оказал активное сопротивление. Ответными действиями силовиков он был нейтрализован. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов при его задержании нет.
В этот же день силовики задержали в ЛНР местных жителей, работавших на Украину
Позже в понедельник, 19 февраля, УФСБ сообщила, что на территории Луганской народной республики (ЛНР) правоохранители задержали двух жителей поселка Новоайдар. Их обвинили в шпионаже в пользу Украины и возбудили в отношении задержанных уголовное дело.
В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года злоумышленники собирали информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России и передавали ее СБУ. Данные они отправляли через мессенджеры.
В начале февраля СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма
5 февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. Покушение пытались организовать трое завербованных россиян.
По заданию им нужно было подорвать кортеж из двух машин. При задержании у них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Мину, которой должны были взорвать кортеж, привезли из Мелитополя в газовом баллоне машины. Задержанные дали признательные показания. Были возбуждены уголовные дела.
ФСБ также предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма в июле 2023 года. Теракт попытался совершить также завербованный житель России.