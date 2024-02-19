Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт против запорожского политика

Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракт, который готовился по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) против политика в Запорожской области, имя которого не называется. Для этих целей был завербован россиянин Виталий Дятленко. Он должен был совершить теракт в преддверии выборов.

Стало известно, что спецслужбы Украины снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Диверсия должна была произойти с применением самодельного взрывного устройства.

Завербованный россиянин прикинулся инвалидом с тростью

Дятленко прикинулся инвалидом. Под видом беспомощного человека он притворился, что теряет равновесие и падает на асфальт. Оказавшись в положении лежа, он быстро достал взрывное устройство и заложил его под припаркованный автомобиль. Ситуация попала на видео, которое показала ФСБ.

На кадрах видно, как, быстро закончив с закладом бомбы, россиянин встает, отряхивает колени, подбирает трость и уходит. На опубликованном видео силовики также показали найденные в доме Дятленко боевой пистолет Макарова, патроны и детонатор.

При задержании преступник оказал активное сопротивление. Ответными действиями силовиков он был нейтрализован. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов при его задержании нет.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В этот же день силовики задержали в ЛНР местных жителей, работавших на Украину

Позже в понедельник, 19 февраля, УФСБ сообщила, что на территории Луганской народной республики (ЛНР) правоохранители задержали двух жителей поселка Новоайдар. Их обвинили в шпионаже в пользу Украины и возбудили в отношении задержанных уголовное дело.

В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года злоумышленники собирали информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России и передавали ее СБУ. Данные они отправляли через мессенджеры.

В начале февраля СБУ попыталась организовать теракт в отношении главы Крыма

5 февраля ФСБ в Симферополе предотвратила теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. Покушение пытались организовать трое завербованных россиян.

По заданию им нужно было подорвать кортеж из двух машин. При задержании у них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Мину, которой должны были взорвать кортеж, привезли из Мелитополя в газовом баллоне машины. Задержанные дали признательные показания. Были возбуждены уголовные дела.

ФСБ также предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма в июле 2023 года. Теракт попытался совершить также завербованный житель России.