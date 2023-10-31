ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС ФСБ, задержанный 46-летний житель Ялты уже дал признательные показания. Он выполнял роль координатора при организации покушения.

Покушение на жизнь Олега Царева было совершено в ночь на 27 октября возле санатория в Ялте, где он жил. Сообщалось, что в политика стреляли. ФСБ ведет расследование уголовного дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Соучастник покушения на Царева признался в работе на СБУ

Соучастник покушения на Олега Царева признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). По заданию украинской спецслужбы он организовал слежку за Царевым.

Кроме того, координатор преступления оборудовал в Ялте тайник с оружием, которое использовалось во время нападения на политика.

Во время обыска дома у мужчины нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам его проживания и работы.

Задержанный агент СБУ, который координировал покушение на Олега Царева Кадр: «РИА Новости»

Допрос задержанного агента СБУ попал на видео

В сети появились кадры оперативной съемки задержания и допроса координатора покушения на Олега Царева сотрудниками ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выбегают из машины и задерживают подозреваемого, после чего проводят обыск у него дома. Во время допроса мужчина признался, что был завербован сотрудниками СБУ в январе 2023 года для подготовки покушения на Царева.

Спустя месяц он устроился на работу в санаторий, где проживал экс-нардеп, для сбора информации о его передвижениях.

Приказ о покушении на Царева мог отдать Зеленский

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на экс-депутата Верховной Рады Царева. Брайен предположил, что Владимир Зеленский боится потери власти, поэтому также опасается сделки между российскими и украинскими военными.

Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен

Экс-чиновник Пентагона добавил, что СБУ обладают большим опытом покушений на политических оппонентов Зеленского. Он также напомнил об аресте украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве.

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Раненого Царева взяли под охрану в реанимации

По словам друга Олега Царева Александра Чаленко, раненого политика взяли в реанимации под усиленную охрану сотрудники ФСБ. После того как состояние Царева стабилизируется, политика перевезут в Москву.

В отношении семьи Олега Царева приняты меры безопасности, состояние его здоровья удовлетворительное. Из сообщения ЦОС ФСБ России

Олег Царев прошел путь от депутата украинской Рады до российского общественника

Царев родился в украинском городе Днепропетровске (сейчас — Днепр), столице восточного региона, в котором исторически были сильны пророссийские настроения населения. Образование Царев получил в московском МИФИ, после чего вернулся в родной город, где занялся сначала бизнесом, а позже — политикой.

В 2002 году Олег Царев при поддержке днепропетровских промышленников избрался в Верховную Раду как самовыдвиженец, после работал с партиями «Единая Украина» и «Регионы Украины», а в 2005 году стал главой днепропетровского филиала политического движения «Партии Регионов».

Ее также принято считать пророссийской, а в годы президентства Виктора Януковича она была правящей в стране

В итоге Царев был депутатом IV, V, VI и VII cозывов Рады, в последнем из которых занимал пост заместителя главы фракции «Партии Регионов». В 2013 году он резко выступил против событий на Майдане, призвав к силовому разгону протестов. В результате «Партия Регионов» исключила Царева из своих рядов.

А после его призывов провести в Донбассе референдум о независимости Луганской и Донецкой республик и создании Новороссии, на политика завели несколько уголовных дел. В итоге Царев покинул территорию, подконтрольную Киеву. С июня 2014-го по май 2015 года Царев занимал должность спикера парламента Новороссии, после чего переехал в Россию. Здесь он был учредителем и директором санатория, в котором на него было совершено покушение.

Также он занимался оппозиционной Киеву общественной деятельностью

Царев поддержал российскую спецоперацию на территории Украины, и ряд СМИ называли его потенциальным членом переходного правительства, которое может быть создано в случае падения власти Владимира Зеленского.

27 февраля в Telegram-канале Царева появилась запись, в которой он утверждал, что находится на территории Украины. С какими целями и в каком именно регионе он находился, Царев не уточнял. После этого политик лишь комментировал ход спецоперации и вопросы украинской и российской политики.