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02:20, 31 октября 2023Мир

В США рассказали про приказ Зеленского СБУ

Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал СБУ приказ о покушении на Царева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом написал в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.

Брайен предположил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потери власти, поэтому также опасается сделки между российскими и украинскими военными. «Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», — отметил эксперт.

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Экс-чиновник Пентагона добавил, что СБУ обладают большим опытом покушений на политических оппонентов Зеленского. Он также напомнил об аресте украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам близких политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются сотрудники ведомства.

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      Марина Совина
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