В США рассказали про приказ Зеленского СБУ

Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал СБУ приказ о покушении на Царева

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом написал в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.

Брайен предположил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потери власти, поэтому также опасается сделки между российскими и украинскими военными. «Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», — отметил эксперт.

Экс-чиновник Пентагона добавил, что СБУ обладают большим опытом покушений на политических оппонентов Зеленского. Он также напомнил об аресте украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в мошенничестве.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам близких политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются сотрудники ведомства.