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17:01, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ возбудила дело после покушения на жизнь бывшего украинского нардепа Царева

После покушения на жизнь Олега Царева в ФСБ возбудили уголовное дело

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ возбудила уголовное дело после покушения на жизнь бывшего украинского народного депутата Олега Царева. Об этом в пятницу, 27 октября, со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, уголовное дело завели по статье 277 УК РФ о посягательстве на жизнь государственного деятеля. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

О том, что в ФСБ занялись расследованием покушения на Олега Царева, стало известно ранее 27 октября. По словам родных политика, около полуночи неизвестный на территории санатория, где проживает Царев, дважды выстрелил в него.

Экс-депутата Верховной Рады доставили в больницу с большой потерей крови.

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      Владимир Седов
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