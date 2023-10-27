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16:08, 27 октября 2023Силовые структуры

В экс-депутата Верховной Рады Украины Царева выстрелили дважды

В бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева выстрелили дважды
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

В бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева стреляли дважды. К моменту приезда скорой помощи он находился без сознания. Об этом сообщил администратор Telegram-канала политика.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — сказано в сообщении.

Экс-депутата Верховной Рады доставили в больницу с большой потерей крови.

Расследованием покушения на Царева занялись сотрудники ФСБ. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что состояние политика оценивается как очень тяжелое.

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      Яна Лаушкина
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