В экс-депутата Верховной Рады Украины Царева выстрелили дважды

В бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева выстрелили дважды

В бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева стреляли дважды. К моменту приезда скорой помощи он находился без сознания. Об этом сообщил администратор Telegram-канала политика.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — сказано в сообщении.

Экс-депутата Верховной Рады доставили в больницу с большой потерей крови.

Расследованием покушения на Царева занялись сотрудники ФСБ. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что состояние политика оценивается как очень тяжелое.