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13:41, 27 октября 2023Силовые структуры

Покушением на Олега Царева занялись в ФСБ

ФСБ начала расследование покушения на бывшего депутата Верховной Рады Царева

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Покушением в Крыму на бывшего народного депутата Украины Олега Царева занялись в ФСБ, сообщает Baza в Telegram.

Издание отмечает, что именно поэтому в МВД и больницах Ялты не располагают какой-либо информацией о состоянии или местонахождении раненного политика. При этом ранение мужчины подтвердили его родственники, сообщившие, что около полуночи в Царева дважды выстрелили. Это произошло на территории санатория, где он проживает.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что место жительства нардепа знали многие, на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.

Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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      Владимир Седов
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