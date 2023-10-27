Покушением на Олега Царева занялись в ФСБ

ФСБ начала расследование покушения на бывшего депутата Верховной Рады Царева

Покушением в Крыму на бывшего народного депутата Украины Олега Царева занялись в ФСБ, сообщает Baza в Telegram.

Издание отмечает, что именно поэтому в МВД и больницах Ялты не располагают какой-либо информацией о состоянии или местонахождении раненного политика. При этом ранение мужчины подтвердили его родственники, сообщившие, что около полуночи в Царева дважды выстрелили. Это произошло на территории санатория, где он проживает.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что место жительства нардепа знали многие, на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.

Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).