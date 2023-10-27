Раскрыты данные о санатории после покушения на бывшего нардепа Украины

Рогов: Царев не скрывал, что живет в санатории Ялты, туда легко было попасть

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где он живет. Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, место жительства нардепа знали многие, на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.

Родные Царева подтвердили покушение на него. В его канале сказано, что около полуночи в экс-нардепа дважды выстрелили на территории санатория. Когда на место приехали врачи скорой помощи, политик был без сознания, с большой кровопотерей.Сейчас информации о состоянии его здоровья и преступниках, которые открыли по нему огонь, нет. В деле разбирается полиция.

Рогов заявлял, что состояние Царева после покушения оценивается как очень тяжелое.