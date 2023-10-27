Родные подтвердили покушение на бывшего нардепа Украины

В бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева стреляли два раза

Родные бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтвердили покушение на него. Об этом сообщил администратор Telegram-канала политика.

В посте сказано, что около полуночи в Царева выстрелили дважды. Это произошло на территории санатория, где он проживает. Когда на место приехали врачи скорой помощи, политик был без сознания, с большой кровопотерей. Сейчас информации о состоянии его здоровья и преступниках, которые открыли по нему огонь, нет. В деле разбирается полиция.

Ранее стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины. Сначала сообщалось, что это сделали при помощи ножа, позднее появилась версия про огнестрельное оружие.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что состояние Царева после покушения оценивается как очень тяжелое.