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11:11, 27 октября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности покушения на бывшего нардепа Украины Олега Царева

На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, покушение произошло около дома Царева. Его ранили либо ножом, либо выстрелили из оружия. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее о нападении на политика сообщил военкор Котенок. Он заявил, что Царев получил ножевые ранения.

Олег Царев был народным депутатом Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов. Он также бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде 7-го созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшем из представителей Луганской и Донецкой народных республик.

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