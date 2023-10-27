Бывший нардеп Украины Олег Царев был ранен ножом при покушении

На бывшего депутата Украины Олега Царева совершено покушение, в него стреляли

На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По предварительным данным, нападение было совершено возле дома Царева, он получил ножевые ранения. Состояние политика тяжелое.

Олег Царев — известный российский политик, с 2014 года активно поддерживал Россию. Являлся народным депутатом Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде 7-го созыва. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшем из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).