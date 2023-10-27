Раскрыто состояние экс-нардепа Украины Олега Царева после покушения

Рогов: Царев после покушения находится в реанимации в очень тяжелом состоянии

Раскрыто состояние здоровья экс-нардепа Украины Олега Царева после покушения. Подробности в пятницу, 27 октября, в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам политика, состояние Царева после покушения оценивается как очень тяжелое. Бывший народный депутат Украины находится в реанимации. Рогов отметил, что вопреки распространившейся ранее о информации о ножевом ранении политика, в него стреляли, Царев получил огнестрельное ранение.

Ранее 27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.

Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).