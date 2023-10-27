В Совфеде раскрыли заказчика покушения на бывшего депутата Рады Царева

Сенатор Бондарев заявил о покушении на экс-нардепа Рады Царева по указанию СБУ

ФСБ возбудила дело после покушения на жизнь бывшего украинского нардепа Царева

Начало событий в новости ФСБ возбудила дело после покушения на жизнь бывшего украинского нардепа Царева

Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военачальника, случившееся покушение — террористическое нападение на общественного и политического деятеля.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля после покушения на экс-нардепа. Расследованием дела занимаются сотрудники ведомства.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам родных политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте.