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13:58, 31 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала соучастника покушения на бывшего депутата Рады Царева

ФСБ задержала соучастника покушения на депутата Верховной Рады Олега Царева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным издания, задержанный дал признательные показания.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на экс-нардепа по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В политика стреляли дважды на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Расследованием дела занимаются сотрудники ФСБ.

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