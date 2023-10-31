ФСБ задержала соучастника покушения на бывшего депутата Рады Царева

ФСБ задержала соучастника покушения на депутата Верховной Рады Олега Царева

Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным издания, задержанный дал признательные показания.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на экс-нардепа по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В политика стреляли дважды на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Расследованием дела занимаются сотрудники ФСБ.