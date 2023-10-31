Задержание и допрос координатора покушения на экс-нардепа Царева попали на видео

ФСБ показала кадры задержания и допроса координатора покушения на Олега Царева

Задержание и допрос координатора покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева попали на видео ФСБ. Оперативные кадры публикует РИА Новости.

В ролике видно, как сотрудники правоохранительных органов выбегают из машины и задерживают подозреваемого, после чего проводят обыск в его жилище. Во время допроса мужчина признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в январе 2023 года для подготовки покушения на Царева. Спустя месяц он устроился на работу в санаторий, где проживал экс-нардеп, для сбора информации о его передвижениях.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России подтвердили, что координатором покушения выступил 46-летний житель Ялты, который по заданию СБУ оборудовал тайник с оружием, которое использовалось во время нападения на политика.