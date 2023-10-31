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14:02, 31 октября 2023Силовые структуры

Соучастник покушения на экс-депутата Рады Царева признался в работе на СБУ

Соучастник покушения на экс-депутата Рады Царева сознался в сотрудничестве с СБУ
Здание СБУ в Киеве

Здание СБУ в Киеве. Фото: Стрингер / РИА Новости

Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС рассказали, что координатором покушения был 46-летний житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал в Ялте тайник с оружием, которое использовалось во время нападения на политика.

Во время обыска дома у мужчины нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам его проживания и работы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам родных политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются сотрудники ведомства.

После произошедшего сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады по указанию СБУ. Такую же версию выдвинула газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

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