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21:11, 27 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

«Украинская правда»: покушение на экс-нардепа Царева было операцией СБУ

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ). Организаторов назвала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

Собеседник издания отметил, что экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку давно находился «в списке предателей».

Детали операции в настоящее время не разглашаются. В то же время подтверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады по указанию СБУ.

О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. По словам родных политика, неизвестный дважды выстрелил в него около полуночи на территории санатория в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются сотрудники ведомства.

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