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13:22, 29 октября 2023Бывший СССР

Раненного экс-нардепа Украины Олега Царева взяли в реанимации под охрану

ФСБ взяла под охрану находящегося в реанимации после покушения Олега Царева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывшего народного депутата Украины Олега Царева, раненного во время покушения в Ялте, взяли в реанимации под охрану. Об этом в воскресенье, 29 октября, со ссылкой на его друга Александра Чаленко сообщает РБК.

По данным издания, экс-нардепа взяли под усиленную охрану сотрудники ФСБ. После того, как его состояние стабилизируется, политика перевезут в Москву.

Покушение на жизнь общественно-политического деятеля было совершено в ночь на 27 октября возле его дома в Ялте. Сообщалось, что в него стреляли. ФСБ ведет расследование уголовного дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной Рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской Партию регионов. В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

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      Владимир Седов
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