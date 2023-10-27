В Крыму расстреляли экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Что известно о покушении?

В Ялте совершено покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева

На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение в Крыму. Об сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, нападение было совершено в Ялте.

Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божьего Олега Владимир Рогов глава движения «Мы вместе с Россией»

О преступлении также сообщил журналист издания «Украина.ру» Александр Чаленко.

Покушение на экс-депутата Рады Царева совершили ночью

По данным Telegram-канала Mash, покушение на Олега Царева, предположительно, было совершено в ночь на пятницу, 27 октября, в санатории Ялты, где он жил.

Именно в это время местные заметили большое скопление машин оперативных служб около санатория. Как отмечалось в сообщении канала, на Царева могли напасть с ножом или с огнестрельным оружием. Между тем место жительства Царева знали многие, а на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.

Олег Царев Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пострадавший Царев госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

О том, что Царев находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Позже покушение на Царева подтвердили его родные — об этом сообщил администратор Telegram-канала политика. В посте говорилось, что около полуночи в Царева выстрелили дважды. Это произошло на территории санатория, где он проживает. Когда на место приехали врачи скорой помощи, политик был без сознания и с большой кровопотерей.

В Крыму сравнили покушение на Царева с расправами над Дугиной и Татарским

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму следует ставить в один ряд с расправами над журналисткой Дарьей Дугиной, военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Я думаю, здесь нет смысла искать другой след, кроме украинского, — считает сенатор. — Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева Сергей Цеков Cенатор от Крыма

Главной причиной покушения на Царева Цеков назвал яркость фигуры политика. «Если бы следовали его взглядам, то на Украине был бы мир и благополучие, страна бы успешно развивалась. Надеюсь, исполнителей быстро найдут. А заказчики уже известны», — заключил сенатор.

Олег Царев (в центре) Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кремле высказались о покушении на Олега Царева

У Кремля нет информации о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Так о ситуации с политиком высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Песков отметил, что у Кремля нет подтверждения о соответствии действительности сообщений о покушении на политика.

Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Олег Царев прошел путь от депутата украинской Рады до российского общественника

Царев родился в украинском городе Днепропетровске (сейчас — Днепр), столице восточного региона, в котором исторически были сильны пророссийские настроения населения. Образование Царев получил в московском МИФИ, после чего вернулся в родной город, где занялся сначала бизнесом, а позже — политикой.

В 2002 году Олег Царев при поддержке днепропетровских промышленников избрался в Верховную Раду как самовыдвиженец, после работал с партиями «Единая Украина» и «Регионы Украины», а в 2005 году стал главой днепропетровского филиала политического движения «Партии Регионов».

Ее также принято считать пророссийской, а в годы президентства Виктора Януковича она стала правящей в стране

В итоге Царев был депутатом IV, V, VI и VII cозывов Рады, в последнем из которых занимал пост заместителя главы фракции «Партии Регионов». В 2013 году он резко выступил против событий на Майдане, призвав к силовому разгону протестов. В результате «Партия Регионов» исключила Царева из своих рядов.

А после его призывов провести в Донбассе референдум о независимости Луганской и Донецкой республик и создании Новороссии, на политика завели несколько уголовных дел. В итоге Царев покинул территорию, подконтрольную Киеву. С июня 2014-го по май 2015 года Царев занимал должность спикера парламента Новороссии, после чего переехал в Россию. Здесь он был учредителем и директором санатория, в котором на него было совершено покушение.

Также он занимался оппозиционной Киеву общественной деятельностью

Царев поддержал российскую спецоперацию на территории Украины, и ряд СМИ называли его потенциальным членом переходного правительства, которое может быть создано в случае падения власти Владимира Зеленского.

27 февраля в Telegram-канале Царева появилась запись, в которой он утверждал, что находится на территории Украины. С какими целями и в каком именно регионе он находился, Царев не уточнял. После этого политик лишь комментировал ход спецоперации и вопросы украинской и российской политики.