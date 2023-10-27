В Крыму расстреляли экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Что известно о покушении?
На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение в Крыму. Об сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его данным, нападение было совершено в Ялте.
Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божьего Олега
О преступлении также сообщил журналист издания «Украина.ру» Александр Чаленко.
Покушение на экс-депутата Рады Царева совершили ночью
По данным Telegram-канала Mash, покушение на Олега Царева, предположительно, было совершено в ночь на пятницу, 27 октября, в санатории Ялты, где он жил.
Именно в это время местные заметили большое скопление машин оперативных служб около санатория. Как отмечалось в сообщении канала, на Царева могли напасть с ножом или с огнестрельным оружием. Между тем место жительства Царева знали многие, а на территорию санатория можно было легко попасть любому желающему.
Пострадавший Царев госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
О том, что Царев находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Позже покушение на Царева подтвердили его родные — об этом сообщил администратор Telegram-канала политика. В посте говорилось, что около полуночи в Царева выстрелили дважды. Это произошло на территории санатория, где он проживает. Когда на место приехали врачи скорой помощи, политик был без сознания и с большой кровопотерей.
В Крыму сравнили покушение на Царева с расправами над Дугиной и Татарским
Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму следует ставить в один ряд с расправами над журналисткой Дарьей Дугиной, военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Я думаю, здесь нет смысла искать другой след, кроме украинского, — считает сенатор. — Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева
Главной причиной покушения на Царева Цеков назвал яркость фигуры политика. «Если бы следовали его взглядам, то на Украине был бы мир и благополучие, страна бы успешно развивалась. Надеюсь, исполнителей быстро найдут. А заказчики уже известны», — заключил сенатор.
В Кремле высказались о покушении на Олега Царева
У Кремля нет информации о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Так о ситуации с политиком высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Песков отметил, что у Кремля нет подтверждения о соответствии действительности сообщений о покушении на политика.
Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать
Олег Царев прошел путь от депутата украинской Рады до российского общественника
Царев родился в украинском городе Днепропетровске (сейчас — Днепр), столице восточного региона, в котором исторически были сильны пророссийские настроения населения. Образование Царев получил в московском МИФИ, после чего вернулся в родной город, где занялся сначала бизнесом, а позже — политикой.
В 2002 году Олег Царев при поддержке днепропетровских промышленников избрался в Верховную Раду как самовыдвиженец, после работал с партиями «Единая Украина» и «Регионы Украины», а в 2005 году стал главой днепропетровского филиала политического движения «Партии Регионов».
Ее также принято считать пророссийской, а в годы президентства Виктора Януковича она стала правящей в стране
В итоге Царев был депутатом IV, V, VI и VII cозывов Рады, в последнем из которых занимал пост заместителя главы фракции «Партии Регионов». В 2013 году он резко выступил против событий на Майдане, призвав к силовому разгону протестов. В результате «Партия Регионов» исключила Царева из своих рядов.
А после его призывов провести в Донбассе референдум о независимости Луганской и Донецкой республик и создании Новороссии, на политика завели несколько уголовных дел. В итоге Царев покинул территорию, подконтрольную Киеву. С июня 2014-го по май 2015 года Царев занимал должность спикера парламента Новороссии, после чего переехал в Россию. Здесь он был учредителем и директором санатория, в котором на него было совершено покушение.
Также он занимался оппозиционной Киеву общественной деятельностью
Царев поддержал российскую спецоперацию на территории Украины, и ряд СМИ называли его потенциальным членом переходного правительства, которое может быть создано в случае падения власти Владимира Зеленского.
27 февраля в Telegram-канале Царева появилась запись, в которой он утверждал, что находится на территории Украины. С какими целями и в каком именно регионе он находился, Царев не уточнял. После этого политик лишь комментировал ход спецоперации и вопросы украинской и российской политики.