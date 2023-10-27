В Кремле высказались о покушении на Олега Царева

Пресс-секретарь Песков заявил, что у Кремля нет информации о покушении на Царева

У Кремля нет информации о покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Так о ситуации с политиком высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что у Кремля нет подтверждения о соответствии действительности сообщений о покушении на политика.

«Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — объявил представитель президента.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской «Партию Регионов». В 2014 году политик выступил против Евромайдана, назвав его провокацией западных спецслужб, и призвал провести референдум о независимости Луганской и Донецкой республик. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.