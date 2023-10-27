Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 27 октября 2023Россия

В Кремле высказались о покушении на Олега Царева

Пресс-секретарь Песков заявил, что у Кремля нет информации о покушении на Царева
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У Кремля нет информации о покушении на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Так о ситуации с политиком высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что у Кремля нет подтверждения о соответствии действительности сообщений о покушении на политика.

«Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — объявил представитель президента.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской «Партию Регионов». В 2014 году политик выступил против Евромайдана, назвав его провокацией западных спецслужб, и призвал провести референдум о независимости Луганской и Донецкой республик. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости