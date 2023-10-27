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13:20, 27 октября 2023Россия

Глава ДНР подтвердил информацию о состоянии Царева после покушения

Глава ДНР Пушилин подтвердил, что Царев находится в тяжелом состоянии

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев после покушения действительно находится в тяжелом состоянии. Информацию об этом подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

По его словам, на месте преступления работают правоохранители.

Ранее сообщения о покушении на жизнь Царева подтвердили его родные. Кроме того, администратор Telegram-канала политика сообщил, что нападение произошло около полуночи на территории санатория в Ялте, где тот проживает. В бывшего нардепа Украины дважды выстрелили из неустановленного оружия.

О покушении на Царева стало известно днем 27 октября. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, политик находится в реанимации.

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Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской «Партию Регионов». В 2014 году политик выступил против Евромайдана, назвав его провокацией западных спецслужб, и призвал провести референдум о независимости Луганской и Донецкой республик. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.

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