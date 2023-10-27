В Крыму сравнили покушение на Царева с убийством Дугиной и Татарского

Сенатор Цеков сравнил покушение на Царева с убийством Дугиной и Татарского

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму следует ставить в один ряд с убийством журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я думаю, здесь нет смысла искать другой след, кроме украинского, — считает сенатор. — Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева».

Главной причиной покушения на Царева Цеков назвал яркость фигуры политика.

«Если бы следовали его взглядам, то на Украине был бы мир и благополучие, страна бы успешно развивалась. Надеюсь, исполнителей быстро найдут. А заказчики уже известны», — заключил сенатор.

Ранее 27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.

Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик.