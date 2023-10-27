Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 27 октября 2023Россия

В Крыму сравнили покушение на Царева с убийством Дугиной и Татарского

Сенатор Цеков сравнил покушение на Царева с убийством Дугиной и Татарского

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму следует ставить в один ряд с убийством журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я думаю, здесь нет смысла искать другой след, кроме украинского, — считает сенатор. — Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева».

Главной причиной покушения на Царева Цеков назвал яркость фигуры политика.

«Если бы следовали его взглядам, то на Украине был бы мир и благополучие, страна бы успешно развивалась. Надеюсь, исполнителей быстро найдут. А заказчики уже известны», — заключил сенатор.

Ранее 27 октября стало известно, что в Ялте неизвестные совершили покушение на бывшего депутата возле его дома.

Олег Царев был народным депутатом Украины IV, V, VI и VII созывов. Он также был заместителем главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. 26 июля 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      В России пройдут фестивали с «полной свободой действий»

      Мужчина рассказал о 30-минутной схватке с трехметровым крокодилом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости