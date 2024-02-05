Россияне готовили теракт в Крыму. Они хотели подорвать главу республики

ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу Крыма Аксенова

ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Уточняется, что речь идет о главе республики Сергее Аксенове.

Силовики задержали группу из трех россиян, которые собирались подорвать кортеж из двух машин. У них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Задержанные дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым. Сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма ЦОС ФСБ

Мину провезли в газовом баллоне машины

Как сообщили в ЦОС, у подозреваемых изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой мины DM22 производства Германии со взрывчаткой на основе гексогена массой 1,9 килограмма, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия из брикета взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 килограмма, электродетонатора и радиореле. Также у них нашли дистанционный взрыватель, предполагающий подключение по звонку с мобильного телефона.

Как рассказал один из задержанных агентов СБУ Владимир Боднарь с позывным Механик, мину, которой должны были взорвать кортеж в Крыму, привезли из Мелитополя в газовом баллоне машины. Ему помогала жена — Оксана Шевченко.

Задание от СБУ поступило в октябре

По словам Оксаны Шевченко, Боднарь получил задание от СБУ в октябре 2023 года. «С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку к теракту — то есть смотрели в телефоне маршрут передвижения этого кортежа и искали место для того, чтобы оставить машины, которые будут нужны для передвижения», — сообщила Шевченко.

Она добавила, что они спрятали мину и взрыватель в арендованном в Симферополе гараже.

Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж Владимир Боднарь подозреваемый

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. «Органами безопасности продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — отметили в ЦОС.

На главу Крыма пытались совершить покушение в июле

Это уже не первое покушение на Сергея Аксенова. До этого ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма в июле 2023 года. Задержанным тоже оказался завербованный СБУ гражданин России.

«Я был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем. После этого я принял позывной Каратист. Я получил задание поехать в Симферополь. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова», — заявлял задержанный.