По делу о шпионаже задержаны двое жителей российского региона

В ЛНР правоохранители задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

В Луганской народной республике (ЛНР) правоохранители задержали двух жителей поселка Новоайдар, которые обвиняются в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

В ведомстве рассказали, что задержанные с начала 2022 года собирали информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил России и передавали ее Службе безопасности Украины (СБУ). Данные отправлялись через мессенджеры.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в передаче данных о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии СБУ.