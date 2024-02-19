Силовые структуры
По делу о шпионаже задержаны двое жителей российского региона
В ЛНР правоохранители задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
В Луганской народной республике (ЛНР) правоохранители задержали двух жителей поселка Новоайдар, которые обвиняются в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело.
В ведомстве рассказали, что задержанные с начала 2022 года собирали информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных сил России и передавали ее Службе безопасности Украины (СБУ). Данные отправлялись через мессенджеры.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в передаче данных о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии СБУ.