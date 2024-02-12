ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о политической обстановке в России

Житель Калининграда полгода передавал СБУ информацию об обстановке в России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в передаче данных о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении мужчины 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Виновному по данной статье грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, подозреваемый передавал информацию СБУ около полугода. За это он получал деньги. При обысках в доме мужчины силовики обнаружили несколько книг об Украине.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам лишения свободы гражданку Украины за шпионаж в пользу СБУ. По данным следствия, женщина приехала на территорию Ростовской области, откуда передавала сведения о российской армии украинским спецслужбам.