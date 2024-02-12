Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 12 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о политической обстановке в России

Житель Калининграда полгода передавал СБУ информацию об обстановке в России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в передаче данных о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении мужчины 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Виновному по данной статье грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, подозреваемый передавал информацию СБУ около полугода. За это он получал деньги. При обысках в доме мужчины силовики обнаружили несколько книг об Украине.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам лишения свободы гражданку Украины за шпионаж в пользу СБУ. По данным следствия, женщина приехала на территорию Ростовской области, откуда передавала сведения о российской армии украинским спецслужбам.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Китайские автоконцерны передумали вкладывать в Турцию из-за Европы

      Вирусолог назвал причины участившихся вспышек кори

      Стало известно о планах Трампа депортировать миллионы мигрантов

      Минобороны доложило о 33 уничтоженных беспилотниках ВСУ в Херсонской области

      В МВФ рассказали о будущем мировой экономики

      Немцы перестали видеть в России противника номер один

      Армия России улучшила положение на передовой на одном из направлений в зоне СВО

      В России прокомментировали операцию ЦАХАЛ в Рафахе

      Россиянин неожиданно задолжал миллионы рублей за электричество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше