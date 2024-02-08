В России суд приговорил гражданку Украины к десяти годам за шпионаж в пользу СБУ

Суд в Ростове дал 10 лет колонии украинке, передававшей СБУ сведения о ВС России

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам лишения свободы гражданку Украины за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, подсудимая въехала на территорию России и, связавшись по телефону с сотрудницей украинских спецслужб, пообещала предоставлять информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ. Во время визитов в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о расположении средств противовоздушной обороны и перемещениях российской военной техники на территории региона.

