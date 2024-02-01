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22:27, 1 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала помогавшую украинцам в Белгороде волонтера

ФСБ задержала в Белгороде волонтера Россинскую по подозрению в спонсировании ВСУ

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали волонтера Надежду Россинскую (Надин Гейслер). Ее подозревают в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РБК адвокат Евгений Соколов.

Он уточнил, что Россинскую обвиняют в призывах к деятельности против безопасности государства. Заседание по избранию меры пресечения состоится в пятницу, 2 февраля, в 11:00 в Свердловском суде. В настоящее время волонтер находится в изоляторе временного содержания, добавил юрист.

Как отмечает издание, Россинская собирала гуманитарную помощь для беженцев, а также помогала с эвакуацией и возвращением людей на Украину.

Ранее ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины. Он передавал украинской армии в мессенджере данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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      Марина Совина
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