ФСБ задержала помогавшую украинцам в Белгороде волонтера

ФСБ задержала в Белгороде волонтера Россинскую по подозрению в спонсировании ВСУ

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали волонтера Надежду Россинскую (Надин Гейслер). Ее подозревают в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РБК адвокат Евгений Соколов.

Он уточнил, что Россинскую обвиняют в призывах к деятельности против безопасности государства. Заседание по избранию меры пресечения состоится в пятницу, 2 февраля, в 11:00 в Свердловском суде. В настоящее время волонтер находится в изоляторе временного содержания, добавил юрист.

Как отмечает издание, Россинская собирала гуманитарную помощь для беженцев, а также помогала с эвакуацией и возвращением людей на Украину.

Ранее ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины. Он передавал украинской армии в мессенджере данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.