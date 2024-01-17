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10:20, 17 января 2024Силовые структуры

ФСБ задержала жителя ЛНР за сбор данных для украинской армии

ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

ФСБ задержала жителя Луганской народной республики (ЛНР), собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанный собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и передавал их украинской армии в мессенджере.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 32-летнего жителя Смоленска, поддерживающего атаки дронами со стороны ВСУ.

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      Екатерина Кашурникова
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