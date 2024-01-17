ФСБ задержала жителя ЛНР за сбор данных для украинской армии

ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ

ФСБ задержала жителя Луганской народной республики (ЛНР), собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанный собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и передавал их украинской армии в мессенджере.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 32-летнего жителя Смоленска, поддерживающего атаки дронами со стороны ВСУ.