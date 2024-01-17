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10:12, 17 января 2024Силовые структуры

ФСБ выявила поддерживающего атаки дронами ВСУ россиянина

ФСБ возбудила дело против жителя Смоленска за поддержку атак ВСУ дронами

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 32-летнего жителя Смоленска, поддерживающего атаки дронами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Российские спецслужбы выявили посты россиянина в соцсетях, в которых он оправдывал методы украинских военных, атаковавших объекты Смоленской области с использованием беспилотников.

Также, помимо поддержки атак ВСУ, подозреваемый публиковал в интернете ложные материалы о якобы совершенных российскими военными преступлениях в зоне проведения спецоперации и посты с призывами к террористической деятельности.

16 января сообщалось, что суд в Петербурге арестовал 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в попытке сотрудничества с военной разведкой Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по статье 275.1 («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Пенсионер пробудет под стражей до 11 марта.

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      Любовь Ширижик
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