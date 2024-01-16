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15:07, 16 января 2024Силовые структуры

Российского пенсионера арестовали за попытку сотрудничества с ГУР МО Украины

Суд в Петербурге отправил в СИЗО пенсионера за попытку сотрудничества с Украиной

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Суд в Петербурге арестовал 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в попытке сотрудничества с военной разведкой Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по статье 275.1 («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Пенсионер пробудет под стражей до 11 марта.

По данным следствия, мужчина обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и сообщил о намерениях выдать информацию и совершить действия, способствующие военному поражению России. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ. В зале суда фигурант отказался комментировать свою позицию по поводу задержания.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении 18-летнего томского студента-программиста, осуществившего серию компьютерных атак по заданию украинских спецслужб.

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