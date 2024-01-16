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10:58, 16 января 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении российского студента

Студент из Томска стал фигурантом дела о госизмене за серию компьютерных атак

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по статье о госизмене в отношении 18-летнего студента-программиста из Томска, который осуществил серию компьютерных атак на информационные ресурсы администрации города и местного политехнического университета по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, фигурант получил задание от представителя украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad в начале 2023 года, после чего в январе и марте совершил компьютерные атаки на администрацию и университет из своей квартиры. 26 октября против него возбудили уголовное дело.

Ранее суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сахалина за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.

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