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08:04, 26 декабря 2023Силовые структуры

Житель российского города получил 15 лет колонии за госизмену

Сахалинца приговорили к 15 годам колонии за подготовку диверсии на объекте ТЭК

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.

По данным управления ФСБ, 43-летний мужчина действовал под руководством спецслужб Украины. У него дома были найдены инструкции по созданию взрывных устройств, детали для изготовления, а также средства связи с экстремистскими материалами и перепиской с кураторами.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») и статье 275 («Госизмена») УК РФ Сахалинца приговорили к 15 годам заключения — 12 из них он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. ФСБ получила данные, свидетельствующие об оказании тюменцем финансовой помощи иностранному государству.

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      Юлия Мискевич
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